Sediu de 7 milioane de lei pentru o primarie din Gorj

Angajatii primariei Bumbesti Pitic vor lucra intr-un sediu nou, care va costa nu mai putin de 70 de miliarde de lei vechi! In cadrul sedintei de Consiliu Local s-a aprobat documentatia tehnico-economica pentru investitia "Reabilitare, modernizare, dotare si extindere sediu Primarie, sat Bumbesti-Pitic, judetul Gorj". Investitia va fi suportata aproape in integralitate de Compania Nationala de Investitii.Vechea cladire a primariei Bumbesti Pitic va fi reabilitata integral. In plus, sediul va ... citeste toata stirea