Sediu de un milion de euro pentru o primarie din Gorj

Noul sediu in care va functiona administratia publica a comunei Calnic prinde contur. Investitia realizata prin Compania Nationala de Investitii se ridica la aproximativ un milion de euro si cel mai probabil in primavara anului viitor primaria va functiona in noua locatie.Functionarii primariei Calnic si-au desfasurat activitatea intr-o locatie in care candva a functionat judecatoria, dar si scoala primara. Cladirea veche de peste opt decenii necesita o reabilitare totala, pentru ca ... citeste toata stirea