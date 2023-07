Seful Centrului de Retinere si Arestare Preventiva Arges a fost retinut pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie si luare de mita."Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a retinut ca inculpatul, sef al Centrului de Retinere si Arestare Preventiva, a fost prins in flagrant in timp ce primea de la o persoana aflata in arest preventiv suma de 500 euro si un cartus de tigari, pentru a beneficia de suplimentarea numarului de vizite si a apelurilor telefonice si pentru a primi in ... citeste toata stirea