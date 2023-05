Declaratie controversata a sefei invatamantului din judetul Gorj! Marcela Mrejeru a afirmat ca anul acesta in liceele unde de ani buni a fost zero promovabilitate la examenul de Bacalaureat, anul acesta o sa fie elevi care vor obtine note de trecere. Mrejeru nu a oferit nicio explicatie, in plus, despre motivele care stau la baza afirmatiei sale.In stilul caracteristic, Marcela Mrejeru a mai afirmat ca dupa Bacalaureat este cazul sa se deschida o sticla de sampanie in cinstea liceelor care au ... citeste toata stirea