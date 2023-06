Legea 197/2021, cea care scade varsta de pensionare a minerilor si energeticienilor, nu poate fi aplicata deoarece este nevoie de o noua prevedere legislativa, care va fi discutata in cateva zile in Comisia de Munca din Parlament. "In momentul in care vom avea aceasta decizie legislativa, practic aceasta dispozitie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie trebuie armonizata cu legislatia pensiilor, imediat vom vom incepe sa emitem decizii", explica seful Casei Nationale de Pensii, Daniel Baciu. ... citeste toata stirea