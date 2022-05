Senatorul Iordache, dezamagit de primarii gorjeni: Striga, dar nu au facut nimic!

Administratiile locale din zonele miniere vor putea sa preia active de la Complexul Energetic Oltenia. Legea care permite acest lucru a trecut deja de Senat. Initiatorul acestei legi, senatorul de Gorj, Ion Iordache, a declarat ca in saptamanile care urmeaza actul va ajunge la Camera Deputatilor, care este for decizional in acest caz."Prin lege se stabileste obligatia societatilor cu capital majoritar de stat sau integral, dar si regiilor autonome sa predea, la cererea autoritatilor publice ... citeste toata stirea