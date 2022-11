Sentinta definitiva pentru Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei de la Novaci

Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei din Novaci, a fost condamnat la 4 ani si jumatate de inchisoare. Acesta a fost gasit vinovat dupa ce a ucis o femeie, aflandu-se la volan in stare de ebrietate.Desi acum un an Judecatoria Craiova a stabilit daunele pe care inculpatul trebuie sa le plateasca rudelor victimiei, sentinta a fost contestata. In prezent, Curtea de Apel a dat un verdict definitiv, care il confirma pe cel initial: "Obliga partea responsabila civilmente S.C. EUROINS ROMANIA ASIGURARE ... citeste toata stirea