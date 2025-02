Serviciu SMURD la Novaci

foto: Conferinta de presa, bilantul ISU Gorj. Augustin Malacu, seful ISU GorjUn echipaj SMURD va functiona la Novaci, odata cu finalizarea lucrarilor la noul sediul al Garzii de Interventie Novaci, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj.Proiectul primariei orasului Novaci, initiat prin Compania Nationala de Investitii, in valoare de 14.417.466 privind relocarea sediului Garzii de Interventie Novaci se afla in etapa de executie a lucrarilor si se va finaliza in ... citește toată știrea