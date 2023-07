Serviciul de Ambulanta Judetean Gorj organizeaza un concurs de recrutare pentru ocuparea postului de sofer autosanitara.Postul presupune perioada nedeterminata si este in cadrul statiei centrale Targu Jiu.Activitatea se va desfasura in cadrul Compartimentul de consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat, respectiv Compartimentul de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, in regim de ture de 12 ore, cu 24 ore libere.Pentru a se putea inscrie la concurs, ... citeste toata stirea