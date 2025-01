Serviciul de Ambulanta Judetean Gorj face angajari

Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Gorj organizeaza un concurs pentru ocuparea a doua posturi de ambulantier, disponibile la statia centrala din Targu Jiu si substatia din Targu Carbunesti. Dosarele de concurs se pot depune personal la sediul SAJ Gorj in perioada 8 ianuarie - 21 ianuarie 2025, pana la ora 15:00.Activitatea se va desfasura in cadrul Compartimentului de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, in regim de ture de 12 ore.Candidatii interesati trebuie sa ... citește toată știrea