Serviciul de Permise si Inmatriculari Gorj isi prelungeste programul cu 2 ore, timp de 3 saptamani, pana pe 23 decembrie. Aceasta decizie a fost luata ca urmare a numarului mare de solicitari."Avand in vedere ca in lunile decembrie si ianuarie sunt in curs de expirare un numar foarte mare de permise de conducere, iar in luna decembrie numarul solicitarilor privind radierea din circulatie a vehiculelor a crescut semnificativ, in perioada 05.12. ... citeste toata stirea