Sesizari ale targujienilor la Primaria Targu Jiu, nerezolvate de ani de zile. Reactia Primariei!

Sursa: Pandurul
Miercuri, 27 August 2025, ora 07:02
15 citiri
Primaria Targu Jiu a renuntat complet la posibilitatea de a face sesizari online. Dupa aparitia articolului, accesand linkul pentru sesizari online gasesti nimic. Judecand dupa aceasta reactie, de acoperire a problemei, sesizarile cetatenilor raman tot nerezolvate.

Stire initiala: Consilierul municipal Mitrut Stanoiu atrage atentia asupra problemelor legate de functionarea platformei online MyCity, destinata sesizarilor cetatenilor catre Primaria Targu Jiu. Potrivit acestuia, desi sistemul ...citește toată știrea

Pandurul
