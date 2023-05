Arhitectul Alexandru Hortopan si-a anuntat demisia din USR Gorj. Anuntul l-a facut pe pagina sa de socializare.Alexandru Hortopan a postat o fotografie alaturi de Corneliu Raducan Morega, fostul prefect al judetului Gorj, spunand ca va pleca in urma unor neintelegeri."Pentru tine am venit, pentru tine am plecat...Din pacate nu pot sa impartasesc aceeasi viziune cu USR Tg Jiu pentru urmatorul an politic si am decis sa ma retrag din aceasta organizatie politica, unde ma legau relatii de ... citeste toata stirea