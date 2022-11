Incident socant, in aceasta dimineata, in localitatea Pestisani. Un barbat si-a dat foc in fata Primariei. Pana la sosirea medicilor si pompierilor, au intervenit cativa angajati din primarie.Cand au ajuns salvatorii la fata locului, barbatul era constient.Barbatul ar fi avut litigii cu primaria si, pentru ca nu s-ar fi rezolvat favorabil lui, a recurs la gestul extrem.Update 9.30:"Prin intermediul numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, am fost solicitati sa intervenim pentru ... citeste toata stirea