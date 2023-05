Imagini socante, in Ramnicu-Valcea. Un tanar si-a dat foc langa un liceu din oras. Pana acum, anchetatorii nu au reusit sa-i stabileasca identitatea."Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost informati in aceasta dimineata, prin apel la 112, la ora 08:54, despre faptul ca o persoana s-a autoincendiat, in zona Liceului Economic, in municipiul Ramnicu Valcea. Imediat, la fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu ... citeste toata stirea