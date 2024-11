Si-a impodobit masina cu instalatii de Craciun. Vezi urmarea!

Un tanar din judetul Valcea a reusit sa fie "o aparitie" rara in statiunea Ranca. Si-a impodobit masina mai ceva ca pe un pom de Craciun.Autoturismul a atras atentia tuturor, dar mai ales politistilor care l-au sanctionat asa cum prevede legea."La data de 23 noiembrie 2024, politisti din cadrul Politiei Novaci au identificat in trafic un autoturism care circula pe DN 67 C Ranca si avea montate pe caroserie lumini de tip led, neomologate, ce se aflau in functiune in timp ce se deplasa.In ... citește toată știrea