Si-a injunghiat partenerul de viata

O femeie din judetul Gorj a fost retinuta de politisti dupa ce si-a injunghiat partenerul cu un cutit in zona toracica, pe fondul unui conflict spontan si al consumului de alcool.Barbatul a fost transportat la spital, unde a fost operat de urgenta.Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au anuntat, miercuri, 18 decembrie, ca o femeie este anchetata pentru tentativa de omor asupra unui membru al familiei."In seara zilei de 17.12.2024, in jurul orei 18:00, in timp ce se afla ... citește toată știrea