Politia Municipiului Targu Jiu a fost sesizata direct de o femeie de 38 de ani, la data de 4 mai, despre faptul ca tatal sau vitreg a amenintat-o cu acte de violenta prin intermediul mamei sale, solicitand in schimb suma de 2000 de euro.Politistii au intocmit formular de evaluare a riscului, insa femeia nu a dorit emiterea unui ordin de protectie.Ulterior, politistii au surprins in flagrant momentul in ... citeste toata stirea