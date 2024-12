Si-a ucis iubita

Un barbat a fost retinut de procurorii din Hunedoara, dupa ce s-a certat cu partenera sa si apoi a luat un cutit cu care a injunghiat-o in zona gatului.Femeia a murit in urma ranii suferite. Reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara au anuntat, marti, 24 decembrie, ca un barbat este anchetat pentru omor."S-a retinut, in esenta, ca in data de 23.12. ... citește toată știrea