Si-a ucis sotia in bataie si a sfasiat-o cu dintii. Cruzimea criminalului i-a socat chiar si pe anchetatori

Un gorjean de 55 de ani, din comuna Turburea, care si-a ucis sotia, in varsta de 49 de ani, a fost trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de omor. "A exercitat acte de violenta fizica asupra sotiei sale, aplicand victimei cu intensitate deosebita mai multe lovituri repetate cu si de corpuri dure, in zone vitale, respectiv ficat si plamani, precum si prin muscare, determinand leziuni ale organelor interne, incompatibile cu viata, rezultand hemoragie interna si decesul victimei", a ... citeste toata stirea