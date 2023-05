Politistii vor declansa proteste de strada si ameninta cu "blocarea sistemului" daca doleantele nu le vor fi satisfacute de guvern. Sindicalisti din Politie vor salarii mai mari, dotari si acoperirea deficitului de personal.Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) declanseaza proteste de strada in zilele de 6, 7 si 8 iunie, putand ajunge chiar la "blocarea sistemului""Avand in vedere situatia existenta in tara generata de lipsa de responsabilitate a ... citeste toata stirea