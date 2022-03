Simion (AUR): Exista un mare risc ca partidul nostru sa devina un monstru cu fata umana

George Simion, candidat pentru presedintia AUR cu motiunea "Romania bogata: crestina si democrata", a afirmat duminica, 27 martie, in discursul sau ca nu doreste sa fie candidatul AUR la scrutinul prezidential din anul 2024, desi multi il incurajeaza in acest sens."Nu vreau eu sa fiu candidatul AUR la alegerile prezidentiale pentru ca AUR, prin candidatul pe care-l va sprijini, va trimite pe cineva in turul doi, impotriva candidatului sistemului, si vreau sa ma asigur de faptul ca vom trimite ... citeste toata stirea