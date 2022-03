Simpatica Oloba s-a pensionat de la Jandarmeria Gorj, dupa zece ani de activitate. Ce va face in continuare

"Oloba", cainele din rasa ciobanesc german care a slujit timp de peste 10 ani in cadrul Jandarmeriei Gorj, a iesit la pensie. "Oloba, a lucrat inca de la repartizarea ei in unitate, numai impreuna cu conductorul caini serviciu - plutonier adjutant Ianosi Mihai din cadrul Detasamentului Mobil.Au urmat impreuna cursurile Centrului Chinologic *dr. Aurel Greblea* Sibiu, fiind specializata in categoria patrulare-interventie, iar ulterior a fost evaluata periodic.A participat la numeroase misiuni ... citeste toata stirea