Sindicalist din CE Oltenia, convins ca planul de restructurare se modifica: 90% sau poate mai mult!

Un procent de 90%, sau poate mai mult, planul de restructurare aprobat pentru Complexul Energetic Oltenia se va schimba pana la sfarsitul acestui an! O spune un sindicalist vocal din compania energetica. Nelu Rosca, de la Cariera Rosiuta, este convins ca oficialii Comisiei Europene vor fi de acord ca producatorul de energie sa continue activitatea fara sa inchida capacitatile programate pentru acest an. In plus, mineritul ar putea fi redresat, crede Rosca, daca s-ar face investitii serioase in ... citeste toata stirea