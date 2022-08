Sindicalist din CE Oltenia, despre lipsa fronturilor: Te bagi in subteran cu excavatorul?

Exproprierile care nu s-au facut la timp si lipsa fronturilor de lucru, dar si blocajele din unele cariere miniere ar putea pune in pericol stocurile de carbune pentru sezonul rece. Un sindicalist din compania energetica a intarit ideea ca extinderile de perimetre, care au intarziat, ar putea avea efecte nedorite. "Te bagi in subteran cu excavatorul?", s-a intrebat Nelu Rosca, de la Cariera Rosiuta."Lucrurile sunt delicate. Sunt perioade foarte mari in care nu s-au solutionat exproprierile. ... citeste toata stirea