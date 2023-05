Sindicalistul Manu Tomescu atrage atentia guvernantilor sa recunoasca conditiile de munca ale minerilor si energeticienilor in viitorul proiect de lege a pensiilor. In caz contrar, "condamna oamenii la munca pana la moarte"."In atentia parlamentarilor de Gorj si a presedintilor de federatii si confederatii sindicale reprezentative la nivel de activitate in industria de producere a energiei electrice pe baza de carbune! Recunoasterea conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatile ... citeste toata stirea