Sindicatele cer consultari pe noul buget al companiei: "Exclus reduceri de venituri"

Sursa: Pandurul
Sambata, 16 August 2025, ora 09:35
Organizatiile sindicale solicita sa fie consultate in legatura cu noul proiect de buget de venituri si cheltuieli (BVC) al companiei, dupa ce au aparut speculatii privind posibile modificari ale unor indicatori fara acordul lor.

Liderii sindicali insista ca reprezentantii companiei sa organizeze consultari oficiale inainte de aprobarea bugetului, subliniind ca orice decizie privind reducerea veniturilor sau a locurilor de munca ar fi ...citește toată știrea

Pandurul
