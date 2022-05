Sindicatul Energia Rovinari se desparte de FNME. Motivele!

Sindicatul Energia Rovinari a decis sa se desparta de Federatia Nationala Mine Energie. A transmis o adresa in acest sens catre FNME. Sindicalistii de la Rovinari au pus dezafilierea pe seama unor declaratii facute de liderul federatiei, Dumitru Pirvulescu, dar si pe faptul ca nu ar fi dorit indreptarea unor dezechilibre regasite in contractul de munca al minerilor si energeticienilor."Va informam ca Sindicatul Energia Rovinari va retrage mandatul de reprezentare in negocierile colective si ... citeste toata stirea