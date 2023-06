Politistii de frontiera din Giurgiu au prins 28 de cetateni sirieni care incercau sa intre ilegal in tara ascunsi intr-un autocamion incarcat cu varza, condus de un cetatean turc.Vineri dupa-amiaza, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc, la volanul unui un autocamion incarcat cu varza.Politistii de frontiera au facut un control amanuntit asupra ... citeste toata stirea