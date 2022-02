Situatie greu de crezut la un liceu din Targu Jiu, unde doar patru elevi erau prezenti la cursuri in toata scoala

O situatie de-a dreptul incredibila a fost constatata de reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, in urma unei inspectii, la un liceu din municipiul Targu Jiu. Doar patru elevi erau prezenti la cursuri in toata scoala, in conditiile in care 21 de clase ar fi trebuit sa desfasoare activitati didactice. Mai mult decat atat, sustine conducerea ISJ Gorj, la clasele de invatamant postliceal nu era prezent niciun cursant si au fost adusi in banci angajati ai liceului. Toate aceste ... citeste toata stirea