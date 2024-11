Smardoiala, golaneala si vagabonteala la sedinta de Consiliu Local. Primar: Veniti pe aici sa creati disconfort!

A fost scandal inainte de sedinta de Consiliu Local din comuna gorjeana Dragutesti. Primarul Ion Popescu si-a iesit din fire cand a fost intrebat de un cetatean, fost consilier local, ce are de gand cu reteaua de alimentare cu apa din comuna. Subiectul este destul de sensibil pentru primar, dupa ce societatea de apa a fost delapidata sub nasul lui.Cetateanul a venit la sedinta sa-si arate nemultumirea cu privire la zvonurile care circula prin comuna, cum ca Aparegio ar lua in administrare si ... citește toată știrea