Socant! O gravida in 7 luni a incercat sa-si dea foc

Politistii din Novaci au fost sesizati prin 112 de o tanara, din comuna Bengesti-Ciocadia, cu privire la faptul ca mama sa ar fi incercat sa se sinucida.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Novaci, care au constatat faptul ca o femeie, de 32 de ani, din comuna Bengesti-Ciocadia, sat Balcesti, insarcinata in 7 luni, in timp ce se afla in curtea locuintei de domiciliu, pe fondul consumului de alcool, ar fi aruncat cu benzina pe propriile articole ... citește toată știrea