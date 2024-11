Societatea de apa, in pericol

Societatea care are in administrare sistemul de alimentare cu apa din comuna gorjeana Sacelu este in pericol. Desi societatea nu inregistreaza pierderi, iar pretul apei este scazut, consilierii locali din comuna Sacelu nu au nominalizat un reprezentant AGA."Societatea care se ocupa de sistemul de alimentare cu apa in comuna Sacelu este pe plus. Pana la inceputul lunii august, pretul metrului de apa este de1,7 lei, iar de atunci a fost majorat la 3,1 lei. Acum ... citește toată știrea