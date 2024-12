Sofer beat, lasat pieton

Un gorjean din Danesti a fost prins beat la volan. Omul are acum dosar penal si a ramas fara permis."La data de 15 decembrie 2024, ora 04.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu - Sectia 1 Politie Rurala au depistat in trafic un barbat, de 52 de ani, din comuna Danesti, sat Barza, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 663 ... citește toată știrea