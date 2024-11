Sofer de autotren, infarct la volan

Noaptea trecuta, in jurul orei 02:20, in localitatea Golenti din judetul Dolj, a avut loc un grav accident rutier pe DN 56. Un sofer de TIR, cetatean turc in varsta de 51 de ani, care conducea un autotren format din cap tractor si semiremorca in directia Maglavit - Calafat, a pierdut controlul vehiculului, parasind partea carosabila. Vehiculul a lovit un stalp, gardurile a doua imobile si doua autoturisme parcate.Potrivit politiei, barbatul a fost gasit constient in afara vehiculului de catre ... citește toată știrea