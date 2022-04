Sofer de TIR din Gorj, implicat intr-un accident in Valcea

Un gorjean, in varsta de 60 de ani, sofer de TIR, a fost implicat intr-un accident de circulatie produs, miercuri, in Brezoi, judetul Valcea. Mastodontul s-a ciocnit violent cu un autoturism condus de o tanara, de 36 de ani, din Bucuresti. Femeia a ramas incarcerata. In masina, se mai afla un batran de 76 de ani.Tanara a fost ranita grav si a fost preluata de un elicopter SMURD, care a aterizat intr-o parcare de pe Valea Oltului.Politistii valceni fac cercetari sa ... citeste toata stirea