Un sofer din judetul Buzau a fost prins, vineri, circuland cu viteza de 243 de kilometri pe ora, pe un tronson din autostrada A 3, in judetul Brasov. Barbatul avea in autoturism trei copii si le-a spus politistilor ca a vrut sa le arate acestora ce viteze mari poate atinge masina sa, noteaza digi24.ro."Politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au surprins cu aparatul radar un autoturism care circula cu viteza de 243 km/h, pe sectorul de autostrada A3, in judetul Brasov. Recordul ... citeste toata stirea