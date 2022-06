Sofer septuagenar decedat pe loc intr-un accident rutier. A intrat cu masina intr-un cap de pod

Un barbat in varsta de 72 de ani din localitatea Targu-Jiu, a murit pe loc, in seara zilei de joi, 16 iunie, dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe Drumul European 79, in localitatea Vart, Potrivit politiei, soferul, in timp ce conducea un autoturism pe DE 79, din directia Rovinari - Targu-Jiu, a parasit partea carosabila pe partea dreapta a sensului de mers si a intrat in coliziune frontala cu un cap de pod in apropierea partii ... citeste toata stirea