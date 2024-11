Soferi cu dosare penale

Politisti din cadrul Politiei Orasului Bumbesti Jiu au depistat ieri in trafic un tanar de 26 de ani, din localitatea Tetila, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Trandafirilor, de pe raza orasului Bumbesti-Jiu.In urma controlului efectuat si cu ocazia verificarii in bazele de date ale politiei, s-a stabilit faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie.Totodata, politisti din cadrul Politiei Orasului Esicleni au depistat in trafic un barbat de 53 de ani, din ... citește toată știrea