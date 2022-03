Soferul care a spulberat doi pietoni pe trecere a ajuns in arest

Soferul care a spulberat doi pietoni pe o trecere din Targu Jiu a fost retinut pentru 24 de ore. Barbatul a lovit, duminica, doua persoane, sot si sotie. Femeia a murit la scurt timp dupa impact, iar sotul ei este in stare grava la spitalul din municipiu.Accidentul a avut loc pe Bulevardul "Constantin Brancusi", in spatele Prefecturii.Conducatorul auto avea o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbat are 47 de ani si este ... citeste toata stirea