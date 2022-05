Soferul care ar fi lovit un politist cu masina a ajuns la Terapie Intensiva

Detalii controversate ies la iveala in cazul novaceanului acuzat de ultraj dupa ce ar fi lovit cu masina un politist. Barbatul, de 41 de ani, a ajuns la spital dupa ce a fost arestat. Potrivit unor surse medicale, a intrat in sala de operatii, de urgenta, avand leziuni la nivelul mai multor organe interne. Ar avea afectati plamanii, splina si ficatul.In prezent, este in stare stabila, in Sectia de Terapie Intensiva, unde este si pazit de politisti, pe numele sau fiind un mandat de arestare ... citeste toata stirea