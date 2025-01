Soferul din Gorj, carbonizat in cabina TIR-ului in Italia, a fost inmormantat dupa o luna

Petre Giurma, un sofer de TIR din judetul Gorj mort in cabina camionului, a fost inmormantat duminica, in satul sau natal din comuna Godinesti. Tragedia a avut loc pe 8 decembrie 2024, in Italia, cand un incendiu devastator a izbucnit in cabina camionului sau, aflat intr-o parcare din Milano.Potrivit presei, Petre descarcase camionul in cursul dupa-amiezii si, in jurul orei 21:30, l-a parcat pentru a se odihni in cabina. Incendiul a izbucnit brusc, ... citește toată știrea