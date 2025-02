Solicitarea unui consilier municipal catre Protectia Mediului

Consilierul municipal Mitrut Stanoiu a transmis o solicitare catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj careia ii cere informatii despre monitorizarea calitatii aerului din Targu Jiu in conditiile in care a fost semnalat un disconfort puternic in seara zilei de 25 februarie."In contextul deteriorarii accentuate a calitatii aerului si al disconfortului olfactiv semnalat in data de 25 februarie 2025, incepand cu ora 19:00, la nivelul Municipiului Targu Jiu, va rog respectuos sa imi furnizati ... citește toată știrea