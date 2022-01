Solutia pentru aglomeratia din Ranca

Problema locurilor de parcare din statiunea montana Ranca ar putea avea o solutie, fiind vorba despre introducerea de autobuze si microbuze electrice. Conform autoritatilor de la Gorj, aceasta varianta ar rezolva blocajul care se creeaza in fiecare iarna din cauza numarului mare de autoturisme, mai ales in zilele de weekend.Prefectul de Gorj, Marcel Iacobescu, spune ca utilajele de deszapezire ar putea interveni mult mai usor daca nu ar fi asa multe masini in statiune. De asemenea, Ranca s-ar ... citeste toata stirea