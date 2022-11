Solutie pentru fluidizarea traficului rutier la Ranca

Sezonul de schi si snowboard bate la usa si la Ranca sunt asteptati, mai ales in week-end-uri, mii de iubitori ai acestor sporturi de iarna. Pentru ca mereu in zona montana se creau ambuteiaje, iar turistii pierdeau ore intregi blocati in trafic, se pare ca anul acesta s-au gasit solutii.Nu autoritatile locale au venit in sprijinul turistilor, ci administratorii partiilor de schi. Un telescaun care face legatura intre partii va functiona din acest sezon."Din acest sezon, administratorii ... citeste toata stirea