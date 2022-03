Spaga de 100.000 de euro

Un inspector antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala a fost retinut de procurorii DNA, dupa ce a cerut de la un fost director al Directiei suma de 100.000 de euro. Banii urmau sa ajunga la un presupus procuror DNA, care ar fi urmat sa dea o solutie favorabila intr-un proces care nu exista."In cursul lunii martie 2022, inculpata Popa Georgiana ar fi pretins, in mod repetat, de la un fost director in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (martor in cauza) suma de 100. ... citeste toata stirea