Specialistii inca monitorizeaza zona Runcu. Cauza cutremurelor de acum doi ani este necunoscuta

Se implinesc doi ani de cand un val de cutremure, cu epicentrul in zona Runcu, au zguduit judetul Gorj. Miscarile seismice au inceput in data de 13 februarie si timp de cateva luni s-au inregistrat peste 2.000 de cutremure.Din fericire nu au fost inregistrate victime omenesti, dar in mai multe localitati din judet, precum si in Targu-Jiu, mai multe cladire, scoli, biserici si institutii publice au fost afectate. Guvernul Romaniei a alocat bani pentru refacerea daunele generate de miscarile