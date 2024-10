Spital acuzat de decesul unui pacient

Spitalul de Urgenta din Drobeta Turnu Severin a fost trimis in judecata, de procurori, pentru ucidere din culpa. Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, acuzatiile vizeaza infectiile nosocomiale din spital, care ar fi provocat moartea unui pacient in urma cu cinci ani.Potrivit informatiilor furnizate de Ministerul Public, Parchetul de pe langa Judecatoria Dobeta Turnu Severin a finalizat cercetarile intr-un dosar de ucidere din culpa."In fapt s-a retinut ca, in cursul anului 2019, ... citește toată știrea