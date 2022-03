Spitalul din Targu Jiu va plati o firma sa reorganizeze sectiile

Cel mai mare spital din Gorj va fi reorganizat. Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va plati o firma privata sa analizeze sectiile din unitatea medicala si sa propuna un plan de reorganizare. Managerul spitalului, Dumitru Vienescu, a dat de inteles ca sunt multe sectii prin care mai mult bate vantul in timp ce altele sunt suprasolicitate, dar nu au paturi suficiente.In timp ce unele sectii ar putea fi comasate, altele vor avea mai multe paturi. Dumitru Vienescu are in plan si ... citeste toata stirea