Stanca prabusita langa barajul Cerna. Pericol pentru salariati!

Bucati de stanca s-au prabusit in apropierea barajului Cerna, administrat de Hidroelectrica, si pun in pericol angajatii de acolo. Societatea vrea sa consolideze versantul si, pentru asta, pune la bataie peste 70 de mii de lei. Lucrarile ar trebui sa fie gata in sase luni."Avand in vedere actiunea factorilor externi au avut loc desprinderi de stanca si prabusiri ale versantului mal stang peste calea de acces la descarcatorul de ape mari. Datorita acestor prabusiri au fost rupte balustradele ... citeste toata stirea